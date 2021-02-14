رئيس استخبارات النواب الأمريكى يهاجم الحزب الجمهورى بعد تبرئة ترامب: لا يكرس مبادئنا

كتب محمد شعلان

هاجم آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، نواب الحزب الجمهورى فى مجلس الشيوخ بعد تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد، مؤكدًا أن الحزب الجمهورى مازال فى قبضة ترامب ولا يسير على المبادئ الامريكية.

وغرد آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أظهر لنا أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري أن حزبهم لا يزال في قبضة ترامب، ومكرسًا له أكثر من تكريسه لمثل أمريكا.. ومع ذلك، ما زلت متفائلا، لقد تم بناء أمريكا من قبل أولئك الذين آمنوا بشيء لم يسبق له مثيل- وسوف يعاد بناؤه بنفس الإيمان".



ادم شيف على تويتر

واستطاع فريق دفاع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى الحفاظ على حقوق الأخير فى الترشح مجددا لانتخابات الرئاسة 2024 المقبلة، فى حال رغبته، وذلك بعدما أجهضوا محاولات عزل ترامب أمام مجلس الشيوخ.

وصوت مجلس الشيوخ مساء السبت رسميًا على تبرئة دونالد ترامب من تهمة التحريض على العنف فى ليلة 6 يناير، بواقع 57 صوتا مقابل 43 حيث كانت النسبة سبعة جمهوريين إلى كل ديمقراطى فى ‏التصويت لإدانة ترامب، ما لم يكن كافيا لإدانته.

وكان الحزب الديمقراطى يتمسك بعزل ترامب رغم انتهاء ولايته بالفعل، املا فى تقويض فرص ترشحه المحتمل لانتخابات الرئاسة المقررة 2024، مستندين فى لائحة اتهامهم إلى أن الرئيس السابق حرض انصاره على أعمال العنف ليلة 6 يناير الماضى والتى شهدت اقتحام مبنى الكونجرس ووقوع مصادمات مع الشرطة ما خلف 5 قتلى وعدد من المصابين.

وأصدر دونالد ترامب بيانا احتفالا بتصويت مجلس الشيوخ على تبرئته من التحريض، حيث قال الرئيس السابق: "أود ‏أولاً أن أشكر فريقى من المحامين المتفانين وغيرهم على عملهم الدؤوب فى دعم العدالة والدفاع عن الحقيقة.. شكرى العميق أيضًا ‏لجميع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس فى الولايات المتحدة الذين وقفوا بفخر للدستور الذى نقدره جميعًا والمبادئ القانونية ‏المقدسة فى قلب بلدنا".