جامعة الأزهر: الإعلان عن جدول الامتحانات السبت المقبل والمدن الجامعة جاهزة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر إن الجامعة طبقت قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوع لتستأنف من جديد يوم 27 فبراير الجارى، وسيتم عقد الامتحانات المؤجلة أيضا في هذا اليوم.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر ، خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن هناك تجارب امتحانات تمت خلال الفترة الماضية بشكل ناجح مثل تجربة امتياز طب حيث تمت "أون لاين" وتمت بنجاح بالتنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالى ونجحت بنسبة 99%، بجانب تجربة بكالوريوس الطب والجراحة .

وأوضح رئيس جامعة الأزهر ، أن يوم 27 فبراير سيكون يوم عمل لدى جامعة الأزهر وسيتم عقد الامتحانات فيها سواء امتحانات ماجستير أو دبلومة أو دكتوراه وكلك الامتحانات المؤجلة من الترم الماضى.

ولفت رئيس جامعة الأزهر ،إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات للطلاب يوم السبت المقبل، لافتا إلى أن المدن الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب ووضعت الخطة اللازمة لاستقبال الطلاب مع الفصل الدراسى الثانى.