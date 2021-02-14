جامعة أسوان تبدأ تفعيل بروتوكول التعاون مع الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

أسوان - عبد الله صلاح

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بدء فاعليات بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، والدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية العلوم السابق والدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم والمتدربين من الأئمة والوعاظ .

وثمن الدكتور أحمد غلاب، أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجامعة أسوان، وذلك لتدريب الأئمة والواعظات والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية بمختلف القضايا الدينية الراهنة .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أنه ذلك ضمن فاعليات البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، بشأن تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعى والتثقيف تجاه القضايا الراهنة فى عدة مجالات منها فى علوم اللغة العربية وآدابها ومجالاتها فى علوم علم النفس وفى مهارات التواصل وفن الإلقاء وتضمن البرتوكول كليات " الآداب، دار العلوم ، والخدمة الاجتماعية ، الطب " .

وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراة بالجامعة للأئمة والواعظات، على أن تكون المصروفات الدراسية مناصفة ، ويأتى ذلك فى إطار إهتمام الدولة بالائمة والواعظات وتطوير الخطاب الدينى ومحاربة الأفكار الهدامة .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان ، على أهمية التدريب والتأهيل للأئمة والواعظات لمواكبة تطورات العصر التى طرأت على المجتمع مشيراً إلى أهمية هذا البرتوكول مع جامعة أسوان التى تمثل محراب العلم ووجه وكيل الوزارة شكره وتقديره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه باللائمة والوعاظ.