تفاصيل سقوط عاطل متورط فى ترويج الأقراص المخدرة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة، قبل ترويجها بين عملائه بمنطقة الهرم، واعترف المتهم بتخزين المضبوطات بمسكنه، وترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل فى الإتجار بالمواد المخدرة، خاصة الأقراص، وترويجها بين عملائه بمنطقة الهرم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، تم القبض عليه، فى كمين أعد له، وبحوزته عبوة تحتوي على أقراص مخدرة، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الإتجار.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث، بالإتجار بالمواد المخدرة، وتخزينها بمسكنه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.