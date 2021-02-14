تحرير 331 محضر إشغال طريق ببنها ورفع عربات الباعة الجائلين ومصادرة المضبوطات

القليوبية - إبراهيم سالم

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، بجولة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان وابور الثلج وميدان كاميليا، بمنطقة المنشية في مدينة بنها، وإعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المدينة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك مع تجميل وزراعة المنطقة بشكل جمالى أسفل كبارى الرياح التوفيقي.

وأكد المحافظ على أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتى تتمثل فى تطوير ميادين (وابور الثلج -كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفة تقدر بمبلغ 9 ملايين جنيه، ويجرى ذلك طبقا لمخططات هندسية والتى ستعيد للمنطقة رونقها الحضارى وتقضى على وجود الباعة الجائلين.

وذكر الهجان أن التطوير يشمل إقامة محاور مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية بالمدينة، بالإضافة إلى أعمال تشجير ورصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، مع عمل سور أسفل الرياح التوفيقى، بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وذلك لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة .

ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها ، بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمها طبقا للموعد المحدد.

وخلال الجولة قام المحافظ بشن حملة مكبرة على الباعه الجائلين بمنطقة الحرس الوطنى ومنشية النور ، بمشاركة شرطة المرافق ، حيث تم رفع عربات الباعة الجائلين ، وقامت إدارة الإشغالات بمصادرة المضبوطات .

كما تم إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والحواجز التى تم وضعها بحرم الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية ، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر مخالفة إشغال للطريق العام و69 محضر إزالة فورية ، و45 محضر مخالفة لبائعين متجولين و19 محضر إعلانات مخالفة و16 محضر وصلات كهربائية مخالفة و14 محضر مخالفة بعمل غرز شاى بالإضافة إلى 22 محضر لتندات مخالفة و99 محضر إزالة فرش مؤقت ، كما تم تحرير 15 محضر نظافة.

وأكد المحافظ أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين لوجود ازدحام نظراً لكثرة الباعة الجائلين ووجود بعض الإشغالات، مؤكداً أن المحافظة تواصل تكثيف تلك الحملات بصفه مستمرة لتيسير حركة المرور بالمدينة.

فى وقت سابق قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، بتفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسى وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضرى بالمحافظة ، وقد قام مدير التطوير الحضرى بعرض عناصر التطوير على المحافظ والتى تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير و زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالى ، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجى وبعض الشوارع المؤدية إليه .

وقد وجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالى للمشروع الذى يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفى خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المبانى المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

ويذكر أن المشروع يبدأ من كوبرى كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ومديرية الطرق و التطوير الحضرى بالمحافظة.

يأتى هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها ، والذى تم إعداده بتوجيه من المحافظ ، وسيعمل على إبراز الوجه الحضارى اللائق للعاصمة.