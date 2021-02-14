بوريس جونسون يحتفى بتطعيم 15 مليون شخص ضد كورونا بالمملكة المتحدة

احتفى بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا بالإنجاز الذى حققه البرنامج الوطنى للتطعيم ضد كورونا فى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنهم منحوا التطعيمات لما يقرب من 15 مليون شخص فى المملكة المتحدة.
وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة بارزة في برنامج التطعيم الوطني في المملكة المتحدة، لقد حقق هذا البلد إنجازًا غير عادي، حيث قام بمنح التطعيم لما مجموعه 15 مليون جرعة فى أذرع الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد".
بوريس جونسون
ومن جهة أخرى قالت وزارة الصحة البريطانية، إنها تخطط لحصول الأطفال داخل المملكة المتحدة على لقاحات فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجارى، طبقا لما ورد في صحيفة الديلى ميل.
وكشف نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا أن العديد من التجارب كانت على وشك الشروع في اختبار ما إذا كان الناتج الحالي من لقاحات كورونا آمنًا وفعالًا في الأطفال، خاصة بعد أن أعلنت شركة فايزر واكسفورد وموديرنا عدم السماح بتناول جرعات اللقاحات سوى للبالغين نظرا لأن لأن الدراسات الأولية لم تشمل الأطفال مطلقًا، على الرغم أنه لا يوجد ما يشير إلى اصابتهم بمضاعفات جراء جرعات اللقاح .
وذكر التقرير أن بعض الأطفال معرضين للخطر إكلينيكيًا خاصة الذين يعانون من أمراض مميتة، وبرغم ذلك فأن نادرا ما يصاب الأطفال بفيروس كورونا ، مما يعني عدم وجود أهمية كبرى لإعطاء اللقاح للأطفال دون سن 16 عامًا.
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