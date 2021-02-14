بوريس جونسون يحتفى بتطعيم 15 مليون شخص ضد كورونا بالمملكة المتحدة

ريهام عبد الله

احتفى بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا بالإنجاز الذى حققه البرنامج الوطنى للتطعيم ضد كورونا فى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنهم منحوا التطعيمات لما يقرب من 15 مليون شخص فى المملكة المتحدة.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة بارزة في برنامج التطعيم الوطني في المملكة المتحدة، لقد حقق هذا البلد إنجازًا غير عادي، حيث قام بمنح التطعيم لما مجموعه 15 مليون جرعة فى أذرع الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد".



بوريس جونسون

ومن جهة أخرى قالت وزارة الصحة البريطانية، إنها تخطط لحصول الأطفال داخل المملكة المتحدة على لقاحات فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجارى، طبقا لما ورد في صحيفة الديلى ميل.