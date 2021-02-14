اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 08:16 م
خالد صلاح
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بتكوين تقترب من حاجز 50 ألف دولار

الأحد، 14 فبراير 2021 07:25 م
بتكوين تقترب من حاجز 50 ألف دولار بيتكوين
(رويترز)

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 ارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي جديد واقتربت من 50 ألف دولار اليوم الأحد مستفيدة من ارتفاع قياسي بعد تبنى وول ستريت وماين ستريت على نحو متزايد للعملة المشفرة الأكبر في العالم.

وبلغ سعر بتكوين 48700 دولار صباح اليوم الأحد بزيادة أكثر من ثلاثة في المئة.

وتم تداولها حتى مستوى مرتفع بلغ 49714 دولارا في وقت سابق اليوم. وارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 70 في المئة تقريبا حتى الآن.

وبعد فترة طويلة من تجنب الشركات المالية التقليدية لهذه العملة يبدو أن بتكوين والعملات الافتراضية الأخرى بدأت تدخل بشكل متزايد ضمن التيار الرئيسي كأصول ووسيلة دفع روتينية.

 


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