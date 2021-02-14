باكستان تسجل 1404 إصابات جديدة و31 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و31 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة الباكستانية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصلت إلى 563 ألفا و29 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12 ألفا و307 حالات.
وأشار المركز - بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 525 ألفا و87 حالة، بينما توجد 174 ألفا و3 حالات في وضع حرج.
باكستان تسجل 1404 إصابات جديدة و31 وفاة بكورونا خلال 24 ساعةالأحد، 14 فبراير 2021 10:50 م
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت باكستان 1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و31 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
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