الهلال الأحمر بالأقصر ينظم قافلة طبية فى 4 مدن بدءاً من 16 فبراير الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بمحافظة الأقصر، تنفيذ عدد من القوافل الطبية للمواطنين فى عدة مناطق بالمدن المختلفة، وذلك لدعم المواطنين بصورة أفضل خلال الأيام المقبلة، حيث ييتم تنظيم فعاليات القوافل العلاجية على مدار 4 أيام من 16 فبراير الجارى وحتى 19 فبراير الجارى فى الزينية والطود والبياضية.

وقال فرع الهلال الأحمر المصرى بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه يتم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية فى الفترة من 16- 19 فبراير 2021م فى التخصصات (باطنة – عظام – جلدية – أطفال) والمواعيد والمكان كالتالي:- (يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير - من الساعة 10 ص حتى 2 م - بمدرسة قامولا الابتدائية - بقرية القبلى قامولا مركز القرنة - يوم الاربعاء الموافق 17 فبراير - من الساعة 10 ص حتى 2 م - بمقر الوحدة المحلية بالمدامود بحرى مركز الزينية - يوم الخميس الموافق 18 فبراير - من الساعة 10 ص حتى 2 م - بمدرسة على العديسى الثانوية - بقرية الميهدات مركز الطود - يوم الجمعة الموافق 19 فبراير - من الساعة 10 ص حتى 2 م - بمدرسة معاذ ابن جبل (امام الوحدة الصحية ) بقرية الحبيل مركز البياضية).

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه سوف يتم التعامل بكل حزم لكل من يخالف تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة العدوى بكورونا، وحذرت المواطنين وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الأفراد والمواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأكدت مديرية الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يمنع تماماً أية زيارات منزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا، والتى تؤدى إلى انتشار العدوى فى بؤر ومناطق عدم الإلتزام مما قد يؤدى إلى إتخاذ إجراءات مشددة بتلك المناطق، وعليه أيضاً تؤكد وتحذر صحة الأقصر جميع أفراد الشعب بشكل عام بوجوب إستمرار تطبيق كافة الدواعى الإحترازية والوقائية من إرتداء الكمامات وغسيل الأيدى ‏مع التطهير المستمر، وكذلك ضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعى لأن هذا يعد واجب وطنى إلزامى على الجميع لحمايه الافراد والوطن بدون تهاون.