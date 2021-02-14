المشدد 6 سنوات لـ5 متهمين وغرامة 200 ألف بتهمة الاتجار بالبشر

كتب أحمد حسنى – سليم على

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بمعاقبة 5 متهمين غيابيًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ قدره 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة اخر بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنية فى اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر" وتهريبهم إلى دولتي إيطاليا واليونان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين بشير عبد العال ومحمد احمد صبرى وأمانة سر هانى شحاتة وتامر حماد.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين بتأسيس جماعة نظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول، كما شرعوا فى تهريب 12 شابًا إلى دولتي إيطاليا واليونان عبر دولة تركيا حال كونهم لم يبلغوا 18 عامًا، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية.