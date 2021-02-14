المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: الحجر بعد مخالطة مصاب بكورونا لم يعد ضروريا

كتب أحمد عرفة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحجر بعد مخالطة مصاب بكورونا لم يعد ضروريا في الولايات المتحدة، إن تلقى المخالط جرعتي اللقاح.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليتمكن من خالط مصابا من تجنب الحجر، عليه أن يكون قد تلقى جرعتي اللقاح، على أن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من مخالطة المصاب بالفيروس.

ولفتت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن على من تلقى اللقاح من أكثر من 3 أشهر أن يتقيد بالحجر في حال مخالطة شخص مصاب، ومن الشروط الإضافية للاطمئنان عدم ظهور أعراض لدى الشخص عند مخالطته مصابا، مرجحة أن من يتلقون اللقاح هم أقل ميلا إلى نشر الفيروس، لكنها مع ذلك شددت على ضرورة التقيد بالتوصيات القائمة باستخدام الكمامة والتقيد بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.