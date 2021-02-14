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القبض على 4 متهمين بانتحال صفة شرطة وسرقة طلاب جامعة بالتجمع

الأحد، 14 فبراير 2021 11:56 م
القبض على 4 متهمين بانتحال صفة شرطة وسرقة طلاب جامعة بالتجمع تحرش - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 4 متهمين، انتحلوا صفة شرطة، وسرقوا مبالغ مالية من طالب وطالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى قسم التجمع الأول، بلاغا من طالبة وطالب بالجامعة بسرقتهما والتعدى عليهما من أشخاص، بتكثيف الجهود الأمنية، تم القبض على "أ. م. ٱ" 23 سنة مشرف أمن و"م. ع. م" 38 سنة مشرف أمن وبحوزته طبنجة صوت وعدد ثلاث طلقات، و"ح. ز. ح" 44 سنة، و"أ. ر. إ" 26 سنة سائق
 
و بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن السيارة ملك المتهم الأخير وهي السيارة التي تقوم بتوصيل الأمن الإداري بالكمبوند الخاص بالموظفين، وتم ضبط مبلغ مالي 500 جنيه، وكذلك السيارة رقم ي ل ميكروباص، وتم ضبط المتهمين والمضبوطات، وجاري اتخاذ كافة التدابير القانونية.
 
 

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