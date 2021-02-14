اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 03:39 م
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الفلانتين في الغردقة حب ورقص ولعب علي ساحل البحر الأحمر.. ممنوع دخول السناجل.. لايف

الأحد، 14 فبراير 2021 03:17 م
الفلانتين في الغردقة حب ورقص ولعب علي ساحل البحر الأحمر.. ممنوع دخول السناجل.. لايف حفلات الفلانتين بالغردقة علي شاطئ البحر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل فنادق الغردقة لنقل احتفالات عيد الحب وتنظيم احتفالاتها بإدخال البهجة للسياح من كل دول العالم، حيث أختلف فندق عن الآخر في طريقة العرض.
 
 
ونقل اليوم السابع ما قام به أحد الفنادق حيث تم تنظيم حفل علي شاطئ البحر وغداء في قعدة بدوية للسياح وحاصة المرتبطين بدأت بتجهيز غداء لهم ثم حفلة رقص ونثر السياح الألوان في الهواء علي شاطئ البحر، ثم بدأ الحفل بالموسيقي الغربية الصاخبة، وبعد ذلك أغاني الحب المختلفة.
 
ونال الحفل الذي تم تنظيمه بمناسبة الفلانتين إعجاب جميع السياح من دول العالم المختلفة، وأكد مسئولي الفندق علي أن سيتم تنظيم حفل ضخم مساء اليوم الاثنين للسياح المرتبطين داخل الفندق .
 
وبدأ السياح في الاندماج مع الموسيقي علي ساحل البحر والرقص وسط حالة من الفرحة والبهجة علي شواطئ مدينة الغردقة احتفالا بعيد الحب .
 
حفلات الفلانتين بالغردقة علي شاطئ البحر (1)
 

 

حفلات الفلانتين بالغردقة علي شاطئ البحر (2)
 

 

حفلات الفلانتين بالغردقة علي شاطئ البحر (3)
 

 

حفلات الفلانتين بالغردقة علي شاطئ البحر (4)
 

 

حفلات الفلانتين بالغردقة علي شاطئ البحر (5)
 

 

حفلات الفلانتين بالغردقة علي شاطئ البحر (6)
 

 

حفلات الفلانتين بالغردقة علي شاطئ البحر (7)
 

 

حفلات الفلانتين بالغردقة علي شاطئ البحر (8)
 

 

حفلات الفلانتين بالغردقة علي شاطئ البحر (9)
 

 


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