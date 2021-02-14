اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 11:14 م
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الرئيس الروسى: الاحتجاجات المؤيدة لنافالنى نتيجة التذمر بسبب الوباء

الأحد، 14 فبراير 2021 11:01 م
الرئيس الروسى: الاحتجاجات المؤيدة لنافالنى نتيجة التذمر بسبب الوباء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاحتجاجات المؤيدة للناشط أليكسي نافالني، نشأت على خلفية تذمر الروس المتراكم بسبب الوباء. 
وقال بوتين - اليوم الأحد في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - إنه عندما يبدأ الشخص في العيش بشكل أسوأ، يبدأ في لوم السلطات على ذلك وهذا هو قدر الرؤساء ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك، مشيرًا إلى أن أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى يحاولون الاستفادة من ذلك، والأمور لما كانت بهذا الحجم لولا تراكم الإرهاق والتذمر من الوضع المالي بشكل عام لدى المواطنين.
وشدد بوتين على أنه "في ظل الوضع الحالي، يجب على السلطات التحلي بالصبر والعمل بشكل متوازن، وليس إغراق المشاكل بالمال".


فلاديمير بوتين

روسيا

احتجاجات روسيا

ألكسندر نافالنى

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