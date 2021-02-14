وأشار غاني - في خطاب إحياء الذكرى الـ32 لانسحاب قوات "الاتحاد السوفيتي" السابق من أفغانستان - إلى أن المحللين اعتقدوا سابقا أن القوات السوفيتية لن تغادر أفغانستان، لكنها هُزمت، وثبت أن المنتقدين على خطأ، مضيفا "الآن ستثبت إجراءاتنا ووحدتنا خطأ الذين يعتقدون أن أفغانستان لن تحقق السلام".



وألمح - حسبما أوردت قناة "طلوع" الأفغانية - إلى أن "انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان لم يكن سبب الحرب الأهلية، ولكن عدم وجود خطة لمستقبل البلاد في خطة خروج القوات"، لافتا إلى تضرر قوات الأمن والمؤسسات الوطنية والبنية التحتية في البلاد خلال تلك الحرب.



يذكر أن الاتحاد السوفيتي السابق أعلن في فبراير 1989 انسحابه الكامل من أفغانستان؛ منهيا حربا استمرت تسع سنوات، وتسببت في مقتل ملايين الأفغان.

