التشيك تعلن تمديد حالة الطواريء لمدة أسبوعين بسبب كورونا

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أعلنت الحكومة التشيكية تمديد حالة الطواريء المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من منتصف الليلة.

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الأحد أنه على الرغم من رفض مجلس النواب تمديد حالة الطواريء في تصويت أجرى يوم الخميس الماضي، إلا أن الحكومة قررت الاستجابة لطلب من حكام مناطق البلاد ال(14)، الذين حذروا من أن حالة الخطر لن تمنحهم الصلاحيات الكافية لفرض القيود اللازمة للسيطرة على تفشي الفيروس.

من جانبه، قال رئيس الوزراء أندريه بابيش إن وزير الصحة سيقدم غدا لمجلس الوزراء مسودة مقترحة لتشريع جديد بشأن الوباء، والذي سيمكن الحكومة من الاستجابة للأزمة دون الحاجة لتمديد حالة الطواريء في المستقبل، وتعهد بإجراء محادثات مع المعارضة بشأن مشروع القانون بعد غد الثلاثاء.

وفى سياق متصل، قال رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوش فيستريل، إن اعلان الحكومة تمديد حالة الطوارئ في البلاد بالرغم من رفض مجلس النواب أمر "غير دستوري".

وأضاف فيستريل - في رسالة مفتوحة إلى الحكومة، نقلتها راديو "براغ الدولي" اليوم /الأحد/ - إنه بتمديد حالة الطوارىء بالرغم من معارضة مجلس النواب - وإن كان ذلك بناء على طلب حكام البلاد - فإن الحكومة تنكر فعليا دور مجلس النواب.

وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من منتصف الليلة، في استجابة لطلب من حكام مناطق البلاد الأربعة عشر الذين أكدوا أن حالة الخطر لن تمنحهم الصلاحيات الكافية لفرض القيود اللازمة للسيطرة على تفشي الفيروس.