اليوم السابع
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"الأطفال التخصصى" ببنها تستقبل 3 أطفال يشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا

الأحد، 14 فبراير 2021 04:54 م
"الأطفال التخصصى" ببنها تستقبل 3 أطفال يشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا مستشفى الأطفال التخصصى ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مصادر طبي بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها بمحافظة القليوبية، استقبال 3 أطفال يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حيث جرى عزل طفلين بالمستشفى، تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 9 أعوام، والطفلة الثالثة جرى عزلها منزليا وتبلغ من العمر 12 عاما، نظرا لعدم وجود أعراض قوية لديها.

وأوضحت المصادر، أن الأطفال حالتهم مستقرة ومطمئنة ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، مشيرة إلى أن المستشفي خصصت مستشفى بنها للأطفال التخصصي، الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة.

وطمأنت المصادر الطبية المواطنين من حالة الهلع على أطفالهم، موضحة أنه يتم بذل كل الجهود لتعافى الأطفال، مناشدة المواطنين بالحفاظ على أطفالهم وعدم تركهم للتعرض للإصابة، إلى جانب العمل على تطهير المنزل والأسطح التى يتعرض لها الطفل وأدواته وألعابه.


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مستشفى الاطفال التخصصى ببنها

كورونا

فيروس كورونا

إصابة الاطفال بكورونا

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