اعرف أفضل الأطعمة اللازمة للمساعدة على التعافى من الأمراض

كتبت فاطمة خليل

لا يوجد طعام محدد يمكن أن يعالج المرض، لكن تناول الطعام المناسب يمكن أن يخفف الأعراض ويساعدك على الشعور بالتحسن، وضع في اعتبارك أن ما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر، في هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها عندما تكون مريضًا، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها عندما تكون مريضًا



عندما تفكر في الأطعمة التي تتناولها عندما تكون مريضًا ، فكر في الأمر على أنه ثلاث فئات أساسية:

-ماذا تأكل أو تشرب عندما تكون مصابًا بالجفاف (أو لتجنب الإصابة بالجفاف).

-ماذا تأكل أو تشرب عندما تمرض أمعائك (مثل الإسهال).

-ماذا تأكل أو تشرب عندما تشعر بالغثيان (أو تعاني من آلام في المعدة).

1-ماذا تأكل عندما تصاب بالجفاف؟



في كثير من الأحيان عندما نمرض ولا نشعر بالراحة ، يكون الجفاف جزءًا كبيرًا منه يكون السبب أنك تتقيأ أو تركض إلى الحمام كل خمس دقائق أو قد تشعر بالغثيان بحيث لا تكون لديك شهية للطعام .

لكن الجفاف هو أحد أكبر الأسباب التي تجعل الأشخاص ينتهي بهم المطاف في غرفة الطوارئ عندما يمرضون.

قد تكون مصابًا بالجفاف لدرجة أنك لا تستطيع المشي أو تفقد الوعي الجفاف المعتدل إلى الشديد يحتاج إلى عناية طبية سريعة إذا تُرك الجفاف دون علاج ، يمكن أن يسبب مشاكل في المسالك البولية أو الكلى ، ونوبات صرع ، وقد يهدد الحياة.

إليك ما تأكله وتشربه عند الإصابة بالجفاف أو لتجنب الإصابة بالجفاف:

-الماء والمشروبات أي نوع من السوائل سيساعد في مكافحة الجفاف فقط حاول أن تشرب السوائل بانتظام طوال اليوم. اجعل هدفك هو تناول الماء أو الإلكتروليت أو المشروبات الرياضية أو القهوة أو الشاي أو العصير أو الصودا أو المياه الغازية.

- الحساء هناك سبب يجعل معظم الناس يفضلون شوربة الخضار أو الدجاج عندما لا يشعرون بالراحة عادة ما يكون ممتلئًا أكثر من الماء العادي لأنه يحتوي على المزيد من السعرات الحرارية والبروتين والفيتامينات كما أنه مصدر جيد للسوائل والإلكتروليتات.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعمل الحساء بشكل عام كمزيل طبيعي للاحتقان عند تقديمه ساخنًا.

-الأطعمة التي تكون سائلة بشكل أساسي. إذا كنت تواجه صعوبة في شرب السوائل ، فاستهدف الأطعمة السائلة بشكل أساسي ، ولكنها تُقدم باردة أو مجمدة. جرب أطعمة مثل الآيس كريم والمثلجات والبودنج.

-الفاكهة: تحتوي الفاكهة الطازجة على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة التي يحتاجها جسمك - حتى عندما لا تكون مريضًا! يمكن أن يوفر تناول الفاكهة أثناء الشعور بالطقس دفعة قوية من العناصر الغذائية وكذلك الترطيب استهدف الفواكه الغنية بالعصارة التي تتكون في الغالب من الماء ، مثل البطيخ والتوت والبرتقال والعنب.

2- ماذا تأكل عندما تمرض أمعاؤك "الإسهال"



يحدث الإسهال عندما يتحرك الطعام بسرعة كبيرة في جسمك،ستحتاج إلى التركيز على تناول الأطعمة التي يمكن أن تبطئ هذه العملية ، مما يعني اختيار الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان.

عندما تمرض أمعائك ، عليك تجنب الكافيين أو الحد منه، يمكن للكافيين أن يحفز الجهاز الهضمي بشكل مفرط ويجعل الإسهال أسوأ. لا يتم امتصاص كحول السكر في الأمعاء ، وبدلاً من ذلك يتم تعليقه في الأمعاء الغليظة ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ وآلام المعدة والمزيد من الإسهال.

إليك ما تأكله وتشربه عندما تمرض أمعائك:

-تناول نظامًا غذائيًا يحتوي على الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص يمكن لمعظم الأشخاص الذين يعانون من الإسهال تحمل القليل من هذه الأطعمة البسيطة.

-الأطعمة اللطيفة يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض جرب المعكرونة والحبوب الجافة ودقيق الشوفان والخبز والمقرمشات لكن لا يمكنك إضافة البروتين أو الخضار إلى المزيج.

-بعض الفواكه والخضروات: حاول إضافة البطاطس المسلوقة أو المخبوزة ، أو القرع الشتوي ، أو التفاح المخبوز ، أو عصير التفاح أو الموز.

3- ماذا تأكل عندما تشعر بالغثيان أو تعاني من آلام في المعدة



عندما تشعر بالغثيان أو تعاني من آلام في المعدة، يجب أن تحاول حقًا تناول الطعام كل ساعتين، يمكن أن يساعد تناول كميات صغيرة بشكل متكرر في إدخال القليل من الطعام في المرة الواحدة إلى نظامك.

إليك ما تأكله وتشربه عندما تشعر بالغثيان:

-زنجبيل: جرب قطع الزنجبيل ، أو مشروب الزنجبيل ، أو شاي الزنجبيل ، أو تمتص بضع قطع من حلوى الزنجبيل.

-الأطعمة الجافة: جرب المعجنات أو الحبوب الجافة أو الخبز المحمص أو البسكويت العادي.

-الأطعمة الباردة قليلة الرائحة: لأن الروائح يمكن أن تسبب الغثيان (خاصة أثناء الحمل) ، فقد تكون الأطعمة الباردة خيارًا جيدًا جرب الجيلي أو الآيس كريم أو الفاكهة المجمدة أو الزبادي.