وقالت محافظة الإقليم – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، إنه تم استبعاد إعادة فرض حجر محلي في الوقت الحالي وإن الإجراءات الحالية المتخذة تعد كافية حتى الآن.

ولا يزال سبب انتشار السلالات المتحورة في هذه المنطقة دون غيرها مجهولا حتى الآن.

يذكر أن تقديرات وزارة الصحة الفرنسية تشير إلى أن ما نسبته 25% من حالات الإصابة بكوفيد-19 في فرنسا اليوم أصيبوا بالسلالة البريطانية من الفيروس.

