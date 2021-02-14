إعادة تأهيل ورصف نفق الشهيد أحمد جلال "المنفذ" بأساليب حديثة بأسيوط

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جارى استكمال أعمال صيانة وتطوير منظومة الصرف وإعادة رصف نفق الشهيد أحمد جلال "المنفذ" سابقاً بوسط مدينة أسيوط والذى يربط بين حى شرق وحى غرب أسفل السكة الحديد وذلك وفقاً لأحدث الأساليب العلمية الحديثة لتلافى تأثير الأمطار والسيول تمهيداً لإعادة افتتاحه فى أسرع وقت ممكن عقب الانتهاء من هذه الأعمال.

وأوضح أنه تم تغيير الحركة المرورية وتحديد خطوط سير بديلة لحركة السيارات والمارة وتركيب لوحات ارشادية واشارات مضيئة لتوعية وتوجيه السائقين والمارة لحين انتهاء أعمال التطوير والصيانة مشيداً بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن من بينها حى شرق وحى غرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المرور وغيرها لتنفيذ تلك الأعمال وفقاً للمواصفات والاشتراطات اللازمة وطبقاً للجدول الزمنى الموضوع مسبقاً.

وأوضح محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط أنه قد تم كشط الأسفلت القديم بالمنفذ أسفل السكة الحديد وتدعيم الأرضيات بشبكة حديد متكاملة وصبها بالأسمنت المقوى وإضافة مواد كيميائية تساعد على تحمل كميات المياة أثناء الأمطار أو السيول كما تم تنظيف وتسليك الفتحات الخاصة بشفط المياه أثناء الأمطار وتقويتها لتحمل كميات أكبر من المياه قبل أن يتم إعادة رصفه مرة آخرى بطبقة اسفلت جديدة وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وصيانة الطرق وتطوير منظومة الصرف داخل الأنفاق لاستيعاب مياه الأمطار استعداداً لأى طارئ قد يحدث وتقديم خدمة أفضل للمواطنين موضحاً إنه تم غلق المنفذ مؤقتاً من يوم الخميس الساعة 12 صباحا حتى يوم السبت واستمر العمل على مدار الـ 24ساعة لإنجاز المهام على أكمل وجه حتى يتم فتح الطريق للمواطنين بشكل أسرع وذلك بمشاركة نائب رئيس الحى والمساعدين ومسئولى فريق الأزمات والإشغالات والنظافة.



إعادة تأهيل ورصف نفق المنفذ بأساليب علمية



إعادة تأهيل ورصف نفق المنفذ