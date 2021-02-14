إريك ترامب يتغزل فى زوجته بصورة ورسالة بمناسبة عيد الحب.. اعرف قال إيه

كتب آسر أحمد

حرص إريك ترامب، الابن الثاني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، بنشر صورة له مع زوجته عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليوجه لها رسالة حب في اليوم المميز للعشاق.

وكتب الابن الثاني للرئيس الأمريكي السابق، فى تعليقه على الصور التي احتضن فيها زوجته، "عيد حب سعيد لزوجتي المذهلة، انا أحبك جداً"، وسرعان ما حظيت الصورة على تفاعل عدد كبير من متابعيه خلال وقت قصير من نشرها.

وكان إريك ترامب، قد نشر رسالة وداع فى اخر يوم لرئاسة والده، ذكر فيها إنجازات والده على مدار الأربع سنوات الماضية، قائلاً " إنه كان أعظم شرف له أن يجلس فى المقاعد الأمامية فى فترة رئاسة أحد أهم رؤساء الولايات المتحدة فى التاريخ الأمريكى، على حد تعبيره.

وأوضح أن والده جاء من خارج المشهد السياسى الأمريكى، وكان "الدخيل" بحق، حيث لم يكن بحاجة إلى المنصب، وإنما كان يعمل من أجل مصلحة الأمريكيين والعمال.

وأضاف فى رسالة الوداع أن والده حاول تنظيف "المستنقع" السياسى ولم يلعب وفقا لقواعد السياسة، ولم يوفر كلمات فى انتقاده للوضع، وأكد أنه كان يدعم التعديل الثانى من الدستور الأمريكى، والذى يبيح حيازة الأسلحة.

وتحدث عن إنجازاته الاقتصادية، وقال إنه خفض الضرائب بصورة لم تراها الأمة من قبل، وأعاد بناء الجيش الأمريكى، وحصن الحدود، وحمى الحريات الدينية فى الولايات المتحدة وخلق السلام فى الشرق الأوسط، وفضح وسائل الإعلام والرقابة من قبل عملاقة التكنولوجيا.