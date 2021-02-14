اليوم السابع
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خلال 2020..

إجراء 4747 عملية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء "قوائم الانتظار" بالمنيا

الأحد، 14 فبراير 2021 04:18 م
إجراء 4747 عملية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء "قوائم الانتظار" بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود مديرية الصحة فى تنفيذ مبادرة "قوائم الانتظار"، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة ، مشيراً إلى أن مديرية الصحة أجرت 4747 عملية مجانية خلال عام 2020 فى مختلف التخصصات.

وأكد المحافظ ، أن الهدف الأساسى من تنفيذ تلك المبادرات ، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا فى كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين ، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، بما ينعكس بشكل إيجابى على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وتحسين الصحة العامة للمواطنين .

وأوضح الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، أنه تم إجراء 4747 عملية مجانية فى مختلف التخصصات خلال العام الماضى 2020، منها 3075 عملية جراحة عيون، و 437 مخ واعصاب، و 423 جراحة أورام، و 389 قسطرة قلبية، و 227 قلب مفتوح، و 196جراحة العظام.

 وأضاف نادي، أن ذلك يأتى بمشاركة عدد من المستشفيات الحكومية داخل المحافظة ، منها مستشفى المنيا العام ، ورمد المنيا، والتأمين الصحي ، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، والمستشفيات الجامعية، وعدد من المستشفيات الخاصة ، موجهاً بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية، لافتاً إلى انه تم لأول مرة بمحافظة المنيا إجراء عملية زراعة قرنية كاملة يوم 2 فبراير الحالى بمستشفى رمد المنيا، وذلك ضمن القضاء على قوائم الانتظار .

 

 


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