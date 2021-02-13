اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 04:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة اللواء فتحى عبد الله بطل معركة رأس العش 1967

السبت، 13 فبراير 2021 10:09 م
وفاة اللواء فتحى عبد الله بطل معركة رأس العش 1967 البطل الراحل اللواء فتحى عبد الله
كتب زكى القاضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحل مساء اليوم اللواء متقاعد فتحى عبد الله، بطل معركة رأس العش التاريخية، والتي قام بها الجيش المصرى أعقاب نكسة يونيو 1967، والتى تعد أحد أبرز المعارك التاريخية في فترة مابين 1967 و 1973، وقام بها أبطال الصاعقة المصرية.

 

وشغل اللواء الراحل فتحى عبد الله، منصب قائد سرية الصاعقة التي قامت بمعركة رأس العش في 30 يونيو 1967، وهى المعركة التي نجحت فيه قوة مكونة من 30 مقاتلا من الجيش المصرى في صد العدوان الإسرائيلي على مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر 1973.

 

 

 


راس العش

رأس العش

فتحى عبد الله

اللواء فتحى عبد الله

البطل فتحى عبد الله

اللواء متقاعد فتحى عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 1 يوليو 1967.. قوة صغيرة من الصاعقة تصد هجوما ضخما للجيش الإسرائيلى وتجبره على الانسحاب بعد تكبيده خسائر فادحة فى «رأس العش»

الأربعاء، 01 يوليه 2020 10:00 ص

شاهد..أحد أبطال حرب أكتوبر: معركة "رأس العش " كانت بداية حرب الإستنزاف

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:44 م

بطل عملية رأس العش وأبورديس: أصبت بدفعة رشاش بحوض المياه وظللت 7 أشهر خلف خطوط العدو.. عبدالرؤوف جمعة: كان يطلق علينا الكتيبة المفقودة ومصر ستظل محمية بدماء شهدائها الأبرار..الأبطال الحقيقيون هم من أستشهدوا

الخميس، 25 أبريل 2019 08:55 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة