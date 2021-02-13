اليوم السابع
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وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى بالإسكندرية.. صور

السبت، 13 فبراير 2021 11:54 ص
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى بالإسكندرية.. صور وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى
الإسكندرية- جاكلين منير

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شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، فعاليات البطولة العربية للرجبى التى تقام بالإسكندرية، خلال الفترة من 12-13 فبراير الجارى بمشاركة 8 منتخبات على مستوى الرجال 4 منتخبات للسيدات من دول "مصر، الامارات، سوريا، لبنان ، ليبيا، السودان ، فلسطين، العراق .

وأكد الدكتور أشرف صبحى، اهتمام الرئيس السيسى بالرياضة فى مصر، خلال تهنئته للنادى الاهلى بفوزة ، على اهمية الاهتمام بالشباب المصرى و الرياضة ، لتحقيق نهضة رياضية ، ووزارة الشباب تعنى خصيصا بالشباب فى كل المراحل السنية ومطالب كل مرحلة ، ووضع خطة استراتيجية للمستهدف الوطنى وتلبية احتياحات الشباب وفق التحديات الحالية ، من الخارج و الداخل منها تحديات ديمغرافية وسياسية و اقتصادية ، و لكن الدولة المصرية تتجه فى اتجاة بناء دولة عصرية حديثة وبناء المشروعات العملاقة ومواجهه أزمة فيروس كورونا ، ووزارة الشباب تفتح أبوابها للشباب لبناء رؤية جديدة حديثة تأتى من الشباب إلى القيادات لتدريب القدرات الشبابية.

 
وتقام البطولة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، حيث تتم منافسات البطولة على مستوى الرجال بنظام المجموعتين على ان يصعد الأول والثانى من كل مجموعة الى الدور قبل النهائى حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثانى المجموعة الثانية، والأمر نفسه بالنسبة للمجموعة الثانية حتى الوصول الى المباراة النهائية .
 
يأتي ذلك فيما تقام مواجهات السيدات من مجموعة واحدة على أن يصل الأول والثانى من المجموعة مباشرة الى المباراة النهائية .
 
كما شهد الدكتور أشرف صبحى ورشة عمل حوار مع الشباب فى الاسكندرية مطروح والبحيرة والنماذج والكيانات الشبابية ، بمقر الأكاديمية، لوضع الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشئ.
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (1)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (2)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (3)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (4)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (5)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (6)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (7)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (8)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (9)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (10)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (11)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (12)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (13)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (14)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (15)
 
وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى (16)

 


الاسكندرية

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رياضة الرجبى

اشرف صبحى

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