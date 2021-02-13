وزير الشباب يشهد البطولة العربية لرياضة الركبى بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية- جاكلين منير

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، فعاليات البطولة العربية للرجبى التى تقام بالإسكندرية، خلال الفترة من 12-13 فبراير الجارى بمشاركة 8 منتخبات على مستوى الرجال 4 منتخبات للسيدات من دول "مصر، الامارات، سوريا، لبنان ، ليبيا، السودان ، فلسطين، العراق .

وأكد الدكتور أشرف صبحى، اهتمام الرئيس السيسى بالرياضة فى مصر، خلال تهنئته للنادى الاهلى بفوزة ، على اهمية الاهتمام بالشباب المصرى و الرياضة ، لتحقيق نهضة رياضية ، ووزارة الشباب تعنى خصيصا بالشباب فى كل المراحل السنية ومطالب كل مرحلة ، ووضع خطة استراتيجية للمستهدف الوطنى وتلبية احتياحات الشباب وفق التحديات الحالية ، من الخارج و الداخل منها تحديات ديمغرافية وسياسية و اقتصادية ، و لكن الدولة المصرية تتجه فى اتجاة بناء دولة عصرية حديثة وبناء المشروعات العملاقة ومواجهه أزمة فيروس كورونا ، ووزارة الشباب تفتح أبوابها للشباب لبناء رؤية جديدة حديثة تأتى من الشباب إلى القيادات لتدريب القدرات الشبابية.