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هيئة صحية فرنسية عليا تؤكد كفاية جرعة واحدة من لقاح كورونا لمن سبق لهم الاصابة

السبت، 13 فبراير 2021 02:00 ص
هيئة صحية فرنسية عليا تؤكد كفاية جرعة واحدة من لقاح كورونا لمن سبق لهم الاصابة لقاحات كورونا
كتب: أحمد علوى

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ذكرت الهيئة العليا للصحة في فرنسا  فى توصياتها أمس الجمعة، أن الأشخاص الذين تماثلوا إلى الشفاء من كوفيد-19 "قد طوروا بالفعل ذاكرة مناعية أثناء الإصابة، وبالتالي فإن الجرعة الواحدة ستلعب دورا للتذكير"، لتصبح فرنسا بذلك أول دولة تصدر مثل هذه التوصية في العالم.

"عدم إعطاء سوى جرعة واحدة للمتعافين من الوباء" هكذا أوصت السلطات الصحية الفرنسية الجمعة فيما يخص جرعات كورونا وذلك للأشخاص "الذين سبق أن أصيبوا" بالفيروس، لتصبح أول دولة تصدر مثل هذه التوصية.

تقول الهيئة العليا للصحة في توصيتها التي لا يزال من المفترض أن تنال موافقة الحكومة إن الأشخاص الذين تماثلوا إلى الشفاء من كوفيد-19 "قد طوروا بالفعل ذاكرة مناعية أثناء الإصابة. وبالتالي فإن الجرعة الواحدة ستلعب دورا للتذكير".

 


فرنسا

الصحة الفرنسية

كورونا فى فرنسا

لقاح كورونا

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