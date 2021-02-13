اليوم السابع
Ads
السبت، 13 فبراير 2021 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

هل تعطلت وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى أبنوب 3 أيام؟.. الحقيقة الكاملة.. فيديو

السبت، 13 فبراير 2021 12:46 م
هل تعطلت وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى أبنوب 3 أيام؟.. الحقيقة الكاملة.. فيديو وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى أبنوب
أسيوط -هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم" اليوم السابع"، فيديو لايف حول حقيقة تعطل وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى أبنوب بمحافظة أسيوط ، ونفى الدكتور علاء عبد الناصر مدير مستشفي أبنوب المركزي بمحافظة أسيوط، ما تم تداوله علي بعض المواقع الإخبارية بشأن تعطل وحدة الغسيل الكلوي منذ 3 أيام، قائلا: إن العطل في الوحده حدث اليوم السبت بسبب انفجار فلتر وحدة المعالجة الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي وهو أمر طارئ تتابعه شركة صيانة متخصصة، وتم إستدعاء المهندس الفني المتخصص في هذا الأمر وجاري إصلاح العطل وعودة تشغيل وحدة الغسيل مرة أخري اليوم.

وكانت بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت اخبارا بشأن تعطل وحدة الغسيل الكلوي منذ 3 أيام واستغاثات لعدد من المرضي وهو الأمر الذي نفاه مدير المستشفي، مؤكدا أن العطل حدث اليوم السبت وجاري حل المشكلة من قبل الشركة المتخصصه في هذا الأمر .

 


مدير مستشفي ابنوب

مستشفى ابنوب

اسيوط

صحة اسيوط

اخبار مصر

تعطل وحده الغسيل الكلوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير مستشفي أبنوب ينفى تعطل وحدة الغسيل الكلوي لمدة 3 أيام

السبت، 13 فبراير 2021 11:51 ص

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف أبنوب والفتح

الجمعة، 12 فبراير 2021 01:30 م

كيف غيرت حياة كريمة قرى أبنوب بأسيوط؟ تطوير وحدات صحية بـ45 مليون جنيه ورصف بـ10 ملايين جنيه لقريتين و11 مليونا لرفع جهد وكفاءة الكهرباء بقريتين.. والأهالى يشيدون: مبادرة عظيمة حققت خدمات كنا نحتاجها.. صور

الخميس، 11 فبراير 2021 10:47 ص

انهيار منزل من 3 طوابق بمركز أبنوب فى أسيوط دون خسائر بالأرواح

الخميس، 04 فبراير 2021 05:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة