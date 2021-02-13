نيويورك تايمز: ارتباك وبيروقراطية يزيدان من أوجاع شركات بريطانيا بعد بريكست

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على الارتباك المصاحب للأيام الأولى لحقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقالت، إن بريطانيا تكافح للتكيف مع وضعها الجديد في الاقتصاد العالمي، بينما لا تزال ثرواتها مرتبطة بالاتحاد الأوروبي وشركاتها في الخارج.

وقالت، إن الاتفاق التجاري الذي أبرمته بريطانيا أواخر العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي أوقف الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة عبر القنال الإنجليزي ، لكنه لم يمنع إحياء الإجراءات الجمركية ، وفحوصات الصحة والسلامة ، وضرائب القيمة المضافة على الواردات العوائق المستهلكة والمحددة للتجارة.

وأوضحت، أن الشركات في جميع أنحاء بريطانيا تواجه الآن ارتباكًا يشل الحركة وعقبات بيروقراطية غير مألوفة، تؤدي أخطاء الأعمال الورقية وأهوال الجمارك وغيرها من الاضطرابات المكلفة إلى تكثيف الضغوط على الاقتصاد الذي كان يعاني بالفعل من الوباء.

أعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنحو 10 في المائة العام الماضي ، وهو أسوأ هبوط منذ قرون. توقع الاقتصاديون توسعًا قويًا في وقت لاحق من هذا العام، حيث تؤدي حملة التطعيم البريطانية إلى عودة الأمور إلى طبيعتها ، لكن الحوادث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تحد من الاتجاه الصعودي.

صوّر رئيس الوزراء بوريس جونسون، أحد أبطال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استقلال بريطانيا عن أوروبا على أنه قوة في السماح للحكومة بالتحرك بسرعة في حملة التطعيم. قلل مسؤولو الإدارة من مشاكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصفين إياها بأنها "مشكلات مؤقتة" ستهدأ بمجرد أن تتقن الشركات تعقيدات الإجراءات الجديدة.

لكن العديد من الشركات - وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم – تشكو من الوضع.