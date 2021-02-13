اليوم السابع
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مياه أسيوط تعقد اجتماع طارئ لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة حياه كريمة

السبت، 13 فبراير 2021 02:11 م
مياه أسيوط تعقد اجتماع طارئ لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة حياه كريمة مياه اسيوط
كتب أحمد حسن

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عقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعاً عاجلاً، مع قطاعات لمخطط العام والمشروعات والمكتب الفنى، لوضع الخطة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة على صعيد المشروعات التى تنفذها شركة مياه أسيوط، ومطابقتها مع الجدول الزمنى لانطلاق المرحلة الثانية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
وأكد، أن المبادرة تستهدف تحسين الخدمات بعدد 149 قرية و641 تابع بمحافظة أسيوط، مشيرا أنه تم التنسيق الجهات التنفيذية بالمحافظة لتدقيق المعلومات وتحديد الاحتياجات الفاعلية لكافة مراكز المحافظة بالاستعانة بخبراء من مسئولى التخطيط والتطوير والتحليل الاقتصادى لرسم آليات تنفيذ المبادرة ووضع أبعاد الجدول الزمنى الملائم، لخدمة 2.2 مليون مواطن.
 
وحدد، رئيس شركة مياه أسيوط، أهم النقاط التى تنفذها الشركة ضمن المبادرة، وهى (أعمال الإحلال والتجديد الملحة والضرورية، المد والتدعيم، محطات مياه الشرب، وحدات معالجة الحديد والمنجنيز بالمحطات الارتوازى، فضلاً عن مد المحطات بالمعدات الثقيلة ومولدات الديزل والمحولات الكهربائية والطلمبات الغاطسة بمشتملاتها من معدات التوصيل).

وزاره الاسكان

شركات المياه

شركه مياه اسيوط

مبادره حياه كريمه

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