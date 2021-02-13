موسكو تطلب توضيحا من "تويتر" بشأن حظر حساب الوفد الروسى بمحادثات الأمن العسكرى

موسكو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تقدمت بطلب لموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) لتوضيح أسباب حظر الحساب الرسمى للوفد الروسى فى محادثات الأمن العسكرى والحد من التسليح المنعقدة فى فيينا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "تم تقديم طلب بالفعل للشركة الأمريكية على أمل أن يكون حظر الحساب يرجع إلى مشكلة تقنية".

وكتب رئيس الوفد الروسى فى فيينا قسطنطين غافريلوف، عبر حسابه الشخصى على موقع (تويتر)، ما يفيد حظر الحساب الرسمى لوفد.. واستنكر غافريلوف قيام موقع "تويتر" بحجب حساب الوفد الرسمى فيه، واصفا هذا الإجراء بـ"المراقبة".

وأشار إلى أن خدمة دعم الموقع علق الحساب الرسمى للوفد أمس الجمعة، مضيفا: "ما هو السبب؟.. وليس هو موقف روسيا المختلف فى تقييم الوضع السياسى الراهن فى أوروبا الذى تم عرضه أثناء ندوة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا حول العقائد العسكرية؟".

وختم الدبلوماسى الروسى بالقول إن "حجب الحسابات الرسمية التى تعكس الموقف الرسمى المبدئى لهذا البلد أو ذاك عبارة عن مراقبة مباشرة".