اليوم السابع
Ads
السبت، 13 فبراير 2021 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تطلب توضيحا من "تويتر" بشأن حظر حساب الوفد الروسى بمحادثات الأمن العسكرى

السبت، 13 فبراير 2021 05:42 م
موسكو تطلب توضيحا من "تويتر" بشأن حظر حساب الوفد الروسى بمحادثات الأمن العسكرى فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تقدمت بطلب لموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) لتوضيح أسباب حظر الحساب الرسمى للوفد الروسى فى محادثات الأمن العسكرى والحد من التسليح المنعقدة فى فيينا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "تم تقديم طلب بالفعل للشركة الأمريكية على أمل أن يكون حظر الحساب يرجع إلى مشكلة تقنية".

وكتب رئيس الوفد الروسى فى فيينا قسطنطين غافريلوف، عبر حسابه الشخصى على موقع (تويتر)، ما يفيد حظر الحساب الرسمى لوفد.. واستنكر غافريلوف قيام موقع "تويتر" بحجب حساب الوفد الرسمى فيه، واصفا هذا الإجراء بـ"المراقبة".

وأشار إلى أن خدمة دعم الموقع علق الحساب الرسمى للوفد أمس الجمعة، مضيفا: "ما هو السبب؟.. وليس هو موقف روسيا المختلف فى تقييم الوضع السياسى الراهن فى أوروبا الذى تم عرضه أثناء ندوة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا حول العقائد العسكرية؟".

وختم الدبلوماسى الروسى بالقول إن "حجب الحسابات الرسمية التى تعكس الموقف الرسمى المبدئى لهذا البلد أو ذاك عبارة عن مراقبة مباشرة".

 


موسكو

تويتر

حظر حساب الوفد الروسى

محادثات الأمن العسكرى

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكرملين: بوتين لا يخطط لإلقاء كلمة فى مؤتمر ميونيخ الأمنى

الجمعة، 12 فبراير 2021 09:43 ص

روسيا تبحث الحد من سباق التسلح فى العالم.. بوتين: أقترح بحث خطوات أخرى ترمى إلى ردع سباق التسلح بشكل عام بعد معاهدة ستارت 3.. ونائب وزير الخارجية الروسى: اتفاقات جديدة بين موسكو وواشنطن لمراقبة التسلح

الخميس، 11 فبراير 2021 09:39 م

بوتين يوجه بصرف 1000 دولار لكل من عاش حصار سيفاستوبول

الخميس، 11 فبراير 2021 09:08 م

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسى خطوات جديدة للحد من سباق التسلح

الخميس، 11 فبراير 2021 02:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة