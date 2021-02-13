وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن 21 داعشيا قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يعتزم تفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور".



وأوضح أن الانتحاري وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير مما أدى الى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.