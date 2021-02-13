مصر تدين استهداف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة فى كابول

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أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات اليوم السبت الهجوم الوحشى الذى استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة فى أفغانستان بالعاصمة كابول، والذى أسفر عن مقتل خمسة من عناصر مديرية جهاز الحماية الأفغانى المرافق للقافلة.

وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية- عن خالص التعازى والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسر الضحايا.

وأكدت مصر على وقوفها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة فى مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التى تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفى التصدى لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.