مدير مستشفي أبنوب ينفى تعطل وحدة الغسيل الكلوي لمدة 3 أيام

أسيوط -هيثم البدري

نفى الدكتور علاء عبد الناصر مدير مستشفي أبنوب المركزي بمحافظة أسيوط، ما تم تداوله علي بعض المواقع الإخبارية بشأن تعطل وحدة الغسيل الكلوي منذ 3 أيام، قائلا: إن العطل في الوحده حدث اليوم السبت بسبب انفجار فلتر وحدة المعالجة الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي وهو أمر طارئ تتابعه شركة صيانة متخصصة، وتم إستدعاء المهندس الفني المتخصص في هذا الأمر وجاري إصلاح العطل وعودة تشغيل وحدة الغسيل مرة أخري اليوم.

وكانت بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت اخبارا بشأن تعطل وحدة الغسيل الكلوي منذ 3 أيام واستغاثات لعدد من المرضي وهو الأمر الذي نفاه مدير المستشفي، مؤكدا أن العطل حدث اليوم السبت وجاري حل المشكلة من قبل الشركة المتخصصه في هذا الأمر .