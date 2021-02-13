اليوم السابع
Ads
السبت، 13 فبراير 2021 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير مستشفي أبنوب ينفى تعطل وحدة الغسيل الكلوي لمدة 3 أيام

السبت، 13 فبراير 2021 11:51 ص
مدير مستشفي أبنوب ينفى تعطل وحدة الغسيل الكلوي لمدة 3 أيام مستشفى أبنوب المركزى
أسيوط -هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى الدكتور علاء عبد الناصر مدير مستشفي أبنوب المركزي بمحافظة أسيوط، ما تم تداوله علي بعض المواقع الإخبارية بشأن تعطل وحدة الغسيل الكلوي منذ 3 أيام، قائلا: إن العطل في الوحده حدث اليوم السبت بسبب انفجار فلتر وحدة المعالجة الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي وهو أمر طارئ تتابعه شركة صيانة متخصصة، وتم إستدعاء المهندس الفني المتخصص في هذا الأمر وجاري إصلاح العطل وعودة تشغيل وحدة الغسيل مرة أخري اليوم.

وكانت بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت اخبارا بشأن تعطل وحدة الغسيل الكلوي منذ 3 أيام واستغاثات لعدد من المرضي وهو الأمر الذي نفاه مدير المستشفي، مؤكدا أن العطل حدث اليوم السبت وجاري حل المشكلة من قبل الشركة المتخصصه في هذا الأمر .

 
 
 

 


مدير مستشفي ابنوب

مستشفى ابنوب

اسيوط

صحة اسيوط

اخبار مصر

تعطل وحده الغسيل الكلوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة