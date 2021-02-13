مدير مستشفي أبنوب ينفى تعطل وحدة الغسيل الكلوي لمدة 3 أيام

نفى الدكتور علاء عبد الناصر مدير مستشفي أبنوب المركزي بمحافظة أسيوط، ما تم تداوله علي بعض المواقع الإخبارية بشأن تعطل وحدة الغسيل الكلوي منذ 3 أيام، قائلا: إن العطل في الوحده حدث اليوم السبت بسبب انفجار فلتر وحدة المعالجة الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي وهو أمر طارئ تتابعه شركة صيانة متخصصة، وتم إستدعاء المهندس الفني المتخصص في هذا الأمر وجاري إصلاح العطل وعودة تشغيل وحدة الغسيل مرة أخري اليوم.
وكانت بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت اخبارا بشأن تعطل وحدة الغسيل الكلوي منذ 3 أيام واستغاثات لعدد من المرضي وهو الأمر الذي نفاه مدير المستشفي، مؤكدا أن العطل حدث اليوم السبت وجاري حل المشكلة من قبل الشركة المتخصصه في هذا الأمر .
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