مجلس مدينة العريش: التجهيز لتطوير شامل لكورنيش الشاطئ

شمال سيناء - محمد حسين

يستعد مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، لتنفيذ أعمال تطوير كامل لكورنيش العريش على شاطئ البحر المتوسط .

وقال ماجد محمد رئيس مركز ومدينة العريش لـ"اليوم السابع"، إن التطوير من المقرر أن يشمل كل الكورنيش بطول امتداده، وتم تسليم الموقع لجهات التنفيذ، ومقرر أن يبدأ العمل خلال الأيام القادمة .

وأشار إلى أن هذا التطوير هو جانب من تطوير كلى تشهده مدينة العريش، ويشمل إنشاء محاور طرق جديدة ومد شبكات مياه ورصف الشوارع وغيرها.

وسبق وأعلن عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مدينة العريش تستعد لأكبر وأهم عملية تطوير تحولها لمدينة عالمية على ساحل البحر الأبيض المتوسط وترتبط بخطوط تجارية عبر البحر تصل لميناء العريش مع حركة عمران تعتمد على 3 محاور مرورية رئيسية.