اليوم السابع
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ماكرون يهنئ رئيس وزراء إيطاليا الجديد: لدينا الكثير نفعله لبناء أوروبا أقوى

السبت، 13 فبراير 2021 05:11 م
ماكرون يهنئ رئيس وزراء إيطاليا الجديد: لدينا الكثير نفعله لبناء أوروبا أقوى ايمانويل ماكرون
ريهام عبد الله

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هنأ ايمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، ماريو دراجى رئيس وزراء إيطاليا الجديد، على حلفه اليمين الدستورية، قائلا:"لدينا الكثير لنفعله معًا لبناء أوروبا أقوى وأكثر اتحادًا".

وقال ماكرون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"أطيب تمنياتي لماريو دراجي! فرنسا وإيطاليا، لدينا الكثير لنفعله معًا لبناء أوروبا أقوى وأكثر اتحادًا ومن أجل تعددية جديدة توفر لشبابنا مستقبلًا أفضل".

ايمانويل ماكرون
ايمانويل ماكرون

 

وأدى ماريو دراجى، الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبى، اليمين الدستورية، اليوم السبت، رئيسًا لحكومة الوحدة الإيطالية الجديدة، ويهدف تعيين دراجى رئيسًا للوزراء فى إيطاليا إلى وضع حد لأزمة سياسية استمرت حوالى 4 أسابيع، فى تلك البلاد التى ضربها وباء فيروس كورونا المستجد بقسوة، بحسب صحيفة الرؤية.

وكانت الحكومة السابقة بقيادة جوزيبى كونتى، انهارت منتصف شهر يناير الماضى، بعد انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزى «إيطاليا فيفا» (تحيا إيطاليا)، من الائتلاف الحاكم نتيجة لخلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبى الخاصة بالتعافى من جائحة كورونا، وتتعين موافقة البرلمان الإيطالى على الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادى الذى يبلغ من العمر 73 عامًا.


ماكرون

ايمانويل ماكرون

ماريو دراجى

رئيس وزراء ايطاليا الجديد

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