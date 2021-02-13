كيف تجرى كوريا الجنوبية اختبارات للقطط والكلاب للكشف عن كورونا × 10 صور

كتب محمد سعودى

تجري حكومة كوريا الجنوبية اختبارات على القطط والكلاب الأليفة للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال هذه الأيام، حيث أكدت السلطات في سيول أن القطط والكلاب الأليفة في عاصمة كوريا الجنوبية ستخضع لاختبار "كوفيد 19" إذا ظهرت عليها أعراض الفيروس التاجى.

اختبار فيروس كورونا لكلب في كوريا الجنوبية

وأظهرت لقطات مصورة كيفية إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد على القطط والكلاب الأليفة في كورويا الجنوبية، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة بفيروس "كوفيد 19" في قطة صغيرة.

لذا سيتم إجراء اختبار الحيوانات الأليفة التي تظهر عليها أعراض مثل الحمى أو صعوبات في التنفس بعد تعرضها للحامل البشري للفيروس، حسبما نقلت " بي بي سي".

وفي وقت سابق، قالت المسئولة فى حكومة مدينة سول بارك يو-مي في مؤتمر صحفي افتراضي عقدته مؤخرا، ونقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني، إن الحيوانات الأليفة لا تخضع للاختبار إلا عندما تظهر عليها أعراض كورونا بعد ملامستها شخصا مصابا بالفيروس، وذلك مفاده بأن الحيوانات الأليفة لا تكون ضمن نطاق الاختبارات في حالة عدم مخالطتها لشخص مصاب، أو عدم ظهور أعراض كورونا عليها حتى لو لامست شخصا مصابا.

اختبار كلب أليف

وأفادت بأن معظم الكلاب والقطط لا تظهر عليها أعراض حتى لو كانت تعاني من فيروس كورونا، ومن النادر أن تظهر عليها الحمى والسعال وضيق التنفس وزيادة إفرازات العين والأنف والإسهال وغيرها.

وقالت بارك يو-مي، إنه من الضروري أن تكون الكلاب والقطط تحت العزل الذاتي في منزل لمدة 14 يوما، إذا كانت نتيجة اختبار الحيوانات الأليفة إيجابية لفيروس كورونا، بدون اتخاذ إجراءات مثل الحجر الصحي في منشآت، بسبب عدم وجود أدلة على أن فيروس كورونا ينتقل من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان.



ودعت المسئولة الكورية الجنوبية سكان العاصمة، إلى الالتزام بالحفاظ على مسافة مترين على الأقل عند المشي مع الكلاب وارتداء الكمامة وغسل اليدين.



اختبار كورونا للحيوانات الأليفة



تعقيم حيوان أليف



حيوان أليف



سيارة مجهزة بها حيوانات أليفة



كلب ينتظر اختبار كورونا



كلب



كوريا الجنوبية تجري اختبارات للقطط والكلاب للكشف كورونا