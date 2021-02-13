فيديو ..رجل ربى ابن "ليس من صلبه" لـ14 سنة: كنت أستعد لزواجه قبل ظهور أهله

بنى سويف هانى فتحى

بثت "اليوم السابع" لايف جديد من منزل أسرة الشاب أيمن بمحافظة بني سويف، الذي فقده أهله منذ 21 سنة، وقام بتربيته شخص آخر لمدة 14 سنة، حيث اجتمع الوالدين بالشاب بمنزله والده الذي فقده بمحافظة بني سويف، حيث تم انهاء الإجراءات الرسمية للشاب لعودة اسمه واستلامه رسميا .

وقال الأب حسن الذي قام بتربية الشاب، بعد أن عثر عليه وهو عمره 3 سنوات، وأنه بعد ما عثر عليه بـ3 سنوات كان يعلم جيدا قصته والعثور عليه وتربيته له، وكان يربيه كانه ابنه .

وأضاف أنه قام بنشر صورته عقب العثور عليه في عدة وسائل إعلام مختلفة منها المرئية والمقروءة، ليصل لأهله إلا أنه لم يتم العثور عليهم في تلك التوقيت، وقام بمناشدة وزارة الداخلية لاستخراج شهادة ميلاد له وأوراق رسمية وقام بتربيته لمده 14 سنة .

وتابع : والد أيمن الذي قام بتربيته، أنه التحق بالمدارس حتي الصف السادس الابتدائي وكان أطول طالب في المدرسة، وأنه كان يعمل سائق سيارة نقل ورفض أن يلتحق أيمن بتلك المجال، وقام بتوجيه ليتعلم صنعه يعيش منها بعد ذلك حتي أصبح صنايعي مونينتال .

وأكد الرجل الذي ربي الشاب، أنه كان ينوي أن يخطب له ويشيد له شقة زواجه استعداد لزواجه، وحزنت من داخلي عندما جاء والده الذي أنجبه "جمعه " وقال له إن ذلك الشاب نجله، مؤكده أنه أحق به منه، وأنه متأكد من عدم نسيان الشاب له، وأنه لديه ولدان وبنتان .

ووصف حسن، شعور زوجته التي قامت بتربية أيمن بالصعب، حيث أنها التي قامت بالتربية طوال تلك الأعوام وحزينة جدا هو يحاول أن يهون عليها إلا إنها في حالة صعبة جدا بعدما عاد أيمن لأهله .

وقال جمعة والد أيمن الحقيقي، أنه له 21 عام يبحث عن نجله أيمن، ولم يفقد الأمل واخذ يبحث عنه كثيرا، وعندما سمع بتواجد نجله ذهب إليه وتأكد من أنه نجله بعد تحليل d n a، وكانت النتيجة 99%.

وأضاف جمعة والد الشاب أيمن، أن الله سوف يكافأ والده حسن الذي قام بتربية نجلة، وانه عاجز عن أي كلمات يقولها له وهو من ربي نجله .

وقال أيمن الشاب الذي كان مفقود منذ 21 عام، أنه عندما وصل لأهله شعر بارتياح وأنه له والدين والدتين ، وتقدم بالشكر لوالدة حسن الذي قام بتربيته، والده جمعه الذي صبر كثيرا وأخذ يبحث عنه .

وتقدم الشاب أيمن، بالشكر لوالديه اللذان ربياه وأكد انه سيعيش معهم ولن يتركهم وسيزور والديه اللذان انجباه وأخوته، وسيتزوج مع والده حسن الذي رباه .