اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن 5 مناطق بدشنا فى قنا لإجراء أعمال الصيانة

السبت، 13 فبراير 2021 06:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن 5 مناطق بدشنا فى قنا لإجراء أعمال الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائي لعدد من المناطق بقرى المركز، السبت، وذلك لأعمال الصيانة بتلك القرى.


وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق "  أبومناع بحرى، الرملة، أبومناع غرب، الميات،  نجع الحروبة" في الفترة من 5 صباحًا وحتى 11 صباحًا لأعمال الصيانة.

ونوهت الوحدة المحلية، أن على المواطنين تدبير احتياجاتهم في تلك الفترة من انقطاع التيار الكهربائي في المناطق المذكورة، لافتة إلى عودة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.

وفي سياق آخر أعلنت محافظة قنا، عن قافلة طبية بقرية بئر عنبر في مركز قنا للكشف على المواطنين مجانًا وذلك  يوم الأحد المقبل.
 

 

 


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