عودة مياه الشرب لبعض المناطق بالسويس والإسماعيلية بعد الانتهاء من الإصلاحات

الإسماعيلية - فريق المحافظات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إصلاح خط طرد قطر 400 مم محطة مياه أبو عارف الجديدة والمغذية لمناطق الألبان القديمة وعمر بن الخطاب قرية محمد عبده وقرية عامر بإشراف المهندس محمود زهرة رئيس قطاع السويس ومتابعة رئيس شبكات المياه بقطاع السويس.

وأكد رئيس شركة مياه القناة، أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، بعد أن دفعت الشركة بسيارات مياه نظيفة إلى الأماكن التي تاثرت بانقطاع المياه حتى الانتهاء من الإصلاح.

وفى سياق متصل انتهت فرق الصيانة الفنية القناة بمنطقة فايد وباشراف المهندس عادل العمدة، مدير المنطقة من أعمال الإصلاح لخط 4 بوصة أمام قرية سندس بمدينة بفايد طريق البحر، وكذا الانتهاء من الأعمال الإصلاح لكسر 1.5 بوصة بقرية عبد الناصر.

وفى منطقة القنطرة شرق انتهت فرق الصيانة الفنية وفريق الشبكات بالمنطقة باشراف اللواء محمد بهاء مدير المنطقة من اعمال الاصلاح لخط مياه قطر 6 سم بعزبة الغطوس القنطرة شرق، وخط المياه بشارع العريش، لافتا الي عودة المياه الى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأشاد اللواء عبدالحميد عصمت، بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه الى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240.

كما تتلقي الشركة من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، البلاغات، على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك .