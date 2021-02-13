عودة مياه الشرب لبعض المناطق بالسويس والإسماعيلية بعد الانتهاء من الإصلاحات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إصلاح خط طرد قطر 400 مم محطة مياه أبو عارف الجديدة والمغذية لمناطق الألبان القديمة وعمر بن الخطاب قرية محمد عبده وقرية عامر بإشراف المهندس محمود زهرة رئيس قطاع السويس ومتابعة رئيس شبكات المياه بقطاع السويس.
وأكد رئيس شركة مياه القناة، أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، بعد أن دفعت الشركة بسيارات مياه نظيفة إلى الأماكن التي تاثرت بانقطاع المياه حتى الانتهاء من الإصلاح.
وفى سياق متصل انتهت فرق الصيانة الفنية القناة بمنطقة فايد وباشراف المهندس عادل العمدة، مدير المنطقة من أعمال الإصلاح لخط 4 بوصة أمام قرية سندس بمدينة بفايد طريق البحر، وكذا الانتهاء من الأعمال الإصلاح لكسر 1.5 بوصة بقرية عبد الناصر.
وفى منطقة القنطرة شرق انتهت فرق الصيانة الفنية وفريق الشبكات بالمنطقة باشراف اللواء محمد بهاء مدير المنطقة من اعمال الاصلاح لخط مياه قطر 6 سم بعزبة الغطوس القنطرة شرق، وخط المياه بشارع العريش، لافتا الي عودة المياه الى المناطق المتأثرة بالانقطاع.
وأشاد اللواء عبدالحميد عصمت، بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه الى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240.
كما تتلقي الشركة من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، البلاغات، على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك .
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