صاحب محل هدايا فى إسنا يضع كمامات على دباديب "عيد الحب" لتوعية المواطنين.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

ابتكر صاحب محل إكسسوارات وهدايا فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فكرة جديدة وحيلة بسيطة، تمكن خلالها من لفت انتباه المارة والزبائن الوافدين إليه لشراء هدايا عيد الحب، إلى ضرورة الاهتمام بوسائل الأمان والحفاظ على الفم والأنف بعيداً عن أى مصادر يمكن أن تنقل العدوى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أسامة عبد الموجود صاحب محل أكسسوارات وهدايا، أنه قام بوضع كمامات على "وجوه" الدباديب التى يستخدمها لعرض تشكيلاته من هدايا عيد الحب، بهدف توعية المواطنين، فى زمن فيروس كورونا.

وحول فكرته يقول "أسامة عبد الموجود" إنه عندما رأى الدولة تناشد المواطنين بضرورة الحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، فكر فى المساعدة بشكل جديد، يسهل معه إيصال المعلومة للمواطنين، وتابع "أنا ملبس دباديب عيد الحب فى المحل كمامات وقائية، ومن وقتها والناس بتدخل تسأل ليه عملت كده وبفضل أنصح فيهم بقى إنهم لازم يلبسوا كمامات علشان يحموا نفسهم من الإصابة بفيروس كورونا".

وبشكل سنوي، يتجدد الحديث عن واردات عيد الحب وتكاليف استيراد الدباديب والهدايا، والتى تدخل ضمن شريحة اللعب أو استيراد لعب الأطفال، وشهد عام 2020 هبوطا ملحوظا فى استيراد اللعب بصورة ملحوظة، ومنها هدايا عيد الحب.

ووفق الأرقام والإحصاءات المتاحة من شعبة لعب الأطفال فى الغرفة التجارية، فإن استيراد الهدايا واللعب تراجع بصورة ملحوظة خلال عام 2020 لتسجل تقريبا فى حدود 60 إلى 62 مليون دولار، مقابل 85 إلى 88 مليون دولار فى عام 2019، وأرجعت الشعبة هذا الهبوط إلى تفشى فيروس كورونا، والذى أثر على حركة الاستيراد والتصدير فى العالم كله.

وأشارت بيانات شعبة لعبة الأطفال، إلى أن توقف الفنادق عن إقامة حفلات خلال 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ساهم بصورة أو بأخرى فى الحد من الاستيراد، وأن العام الجارى قد يشهد مزيد من الهبوط فى واردات لعب الأطفال والهدايا والتى يدخل من بينها "دباديب" عيد الحب، ويوجد أكثر من موعد لاحتفالات عيد الحب، حيث يحتفل العالم بعيد الحب كل عام فى يوم 14 فبراير، وتحتفل مصر به مرتين فى العام يوم 14 فبراير ويوم 4 نوفمبر.



الكمامات على دباديب عيد الحب باسنا



صاحب محل هدايا في إسنا يضع كمامات على دباديب عيد الحب



صاحب محل هدايا يضع الكمامات على الدبايب



كمامات دباديب عيد الحب بالاقصر