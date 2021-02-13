شرطة بريطانيا تغرم 7أشخاص فى حانة بـ200 إسترلينى لاختراق قواعد كورونا..فيديو

كتب هيثم سلامة

في محاولة منها لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، غرمت قوات الشرطة البريطانية 7 رجال، بمبلغ 200 جنيه إسترليني لكل منهم، لخرقهم قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد ضبطهم وهم يشربون بإحدى الحانات بمنطقة صناعية في مدينة ليستر سيتى بالمملكة المتحدة.

وأظهرت اللقطات التي تم التقاطها من خلال كاميرا بوليسية للشرطة الرجال يلعبون البلياردو ويستعدون لمشاهدة إحدى المباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي وفقا لجريدة ديلى ميل البريطانية.

واقتحمت الشرطة البار ووجدت الشباب يتناولون البيرة معًا داخل الغرفة الكبيرة، التي تحتوي على طاولة بلياردو وتلفزيون بشاشة كبيرة وبار مجه، ويمكن أن يسمع ضابط شرطة يقول للرجال: "مرحباً أيها الرجال ، هل أنتم بخير؟ ماذا تفعل؟ آسف يا شباب لإفساد متعتك".





وأفاد التقرير أنه تم إصدار إخطار عقوبة ثابتة لكل من الرجال ، الذين ادعوا أنهم يعملون جميعًا في المبنى ، بقيمة 200 جنيه إسترليني لخرقهم قواعد إغلاق كورونا.

من جانبه، قال الرقيب بن ويدوسون: " تصرف الضباط بناءً على المعلومات الواردة لتنفيذ إنفاذ فعال مما أدى إلى إصدار سبعة أشخاص بإخطارات جزائية تجعمات كهذه تعرض حياتك أنت وعائلتك وأصدقائك وأفراد مجتمعك للخط".

وأضاف:"سنتخذ إجراءً بشأن المعلومات الواردة وبينما نواصل التشجيع والمشاركة والشرح فيما يتعلق باللوائح ، سنفرض القانون عند حدوث انتهاكات واضحة للوائح الأوقات صعبة للجميع ولكن يرجى البقاء في المنزل والحفاظ على أنفسكم والآخرين بأمان"، وتابع "نحن لا نزال نشكر كل من يلتزم بالقواعد ويفهم سبب وجودها وكذلك لأولئك الذين يبلغوننا عن انتهاكات اللوائح".