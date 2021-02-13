الرئيسية أخبار عالمية زلزال بقوة 7.1 درجة بمقياس ريختر يضرب اليابان السبت، 13 فبراير 2021 04:23 م زلزلزال (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن زلزال شديد هز فوكوشيما وبلغت قوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة. زلزال اليابان طوكيو فوكوشيما مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر يضرب أرمينيا السبت، 13 فبراير 2021 04:08 م زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب باكستان السبت، 13 فبراير 2021 10:07 ص زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة الحدود بين طاجيكستان وشينجيانج الجمعة، 12 فبراير 2021 07:27 م زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة السليمانية في العراق الجمعة، 12 فبراير 2021 09:02 ص باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. بايدن يعلن فرض عقوبات على القادة العسكريين فى ميانمار..مقتل ضابطين سودانيين باشتباكات على الحدود مع إثيوبيا.. زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب كاليدونيا الجديدة الخميس، 11 فبراير 2021 12:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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