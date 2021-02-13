رفع كفاءة وتطوير ميدان مصطفى كامل بالإسماعيلية بعد إهماله لعدة سنوات

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على رفع كفاءة الميادين واستعادة المظهر الجمالى والحضارى وجعلها متنفسا لأهالى المنطقة.

ووجه المحافظ بتطوير ورفع كفاءة ميدان مصطفي كامل بنطاق حي أول بعد إهماله لعدة سنوات، وتحويله لمنتزه عام بالمنطقة، نظراً لما يمثله الميدان من موقع حيوي وتجاري.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة لفحص كافة الأشجار والزراعات الموجودة بالميدان قبل بدء التطوير.

وبالكشف على الطبيعة جاء تقرير اللجنة بأن هناك بعض الأشجار بها تجويفات كبيرة قد تؤدى إلى سقوطها مما يهدد حياة المواطنين وذلك نتيجة حرق.

وفي سياق متصل وجه محافظ الإسماعيلية مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية والتخطيط المروري بعمل تطوير كامل للميدان ورفع كفاءته.

وفي مستهل التطوير قامت مديرية الطرق بإزالة الأشجار التالفة لاستبدالها بشجر مزهر، ورفع كفاءة الأرصفة وتخصيص أماكن لجلوس المواطنين.

كما يجرى تجديد لشبكة الإنارة بالميدان، وإزالة أثار مجمع القمامة الذي كان يتوسطه، وخلق مساحات للتنزه، و تحويلة إلي متنزه عام، على جانب أخر يتم إزالة الحوائط العشوائية وتطوير تبة الميدان.