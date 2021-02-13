تعيين 619 شاباً وفتاة بالمنيا بالقطاع الخاص والاستثمارى خلال يناير الماضى

المنيا - فريق المحافظات

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أنه تم تشغيل 619 شاباً وفتاة من جميع المؤهلات ، منهم 6 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك خلال شهر يناير الماضي ، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية ، وتم إرسال شهادات القيد "كعب العمل" لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين .

وأكد محافظ المنيا ، أنه يجرى التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين .

واستعرض المحافظ جهود مديرية القوى العاملة خلال شهر يناير الماضى، حيث تم تنفيذ 8 دورات تدريبية متنوعة لـ 110 متدرباً، وذلك ضمن خطة المديرية لتدريب الشباب على المهن المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة داخل نطاق المحافظة

من جانبه، أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، أن الدورات التدريبية تنوعت مجالاتها مابين (مساحةـ تبريد وتكييف ـ تفصيل وخياطة) منها 3 دورات بمركز التدريب المهنى ، و3 دورات بملوى وسمالوط ودورتين بالوحدة المتنقلة بكفر مغربي ، مشيرا ً إلى أن الدورات يقدمها مدربين متخصصين، تفعيلا ً لدور مراكز التدريب المهنى فى نشر ثقافة التدريب و إعلام راغبى العمل بضرورة التدريب المهنى من أجل التشغيل .

واضاف أنه فى مجال قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة ، تم قياس مستوى مهارة 884 مواطن على المهن المختلفة ومنحهم تراخيص المزاولة ، وفى مجال التشغيل تم تسليم 25 عقد عمل بالخارج.