تعرف على تفاصيل الدعم الجديد لمرفق إسعاف أسوان

أسوان - صلاح المسن

واصلت محافظة أسوان ووزارة الصحة، دعم المنظومة الصحية بكافة مدن ومراكز المحافظة وكذلك دعم أسطول الإسعاف مما يساهم فى سرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة وفى الحوادث وتوفير الرعاية الطبية السريعة للمواطنين والتعامل مع أي حالات طارئة أول بأول لحين وصولها إلى أقرب مستشفى.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل دعم الدولة لمرفق إسعاف أسوان:

أولا :محافظ أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام بتدشين 10 سيارات إسعاف لتضاف الي أسطول الإسعاف بأجمالي 112 سيارة موزعة على 45 نقطة بكافة مدن ومراكز المحافظة

ثانيا : السيارات الاسعاف الجديدة شاملة كافة التجهيزات الطبية للإسعافات الأولية والعناية المركزة

ثالثا: التكلفة الإجمالية حوالي 30 مليون جنيه

رابعا : ستدخل السيارات الإسعاف الجديدة الخدمة خلال الفترة الحالية ضمن خريطة نقاط الإسعاف المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظة بإجمالي 45 نقطة إسعاف

خامسا : السيارات الجديدة ستضاف لأسطول سيارات الإسعاف بالمحافظة

سادسا : وصلت سيارات الإسعاف الجديدة الي 112 سيارة نموذجية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومسعفين مدربين علي كيفية التعامل مع أي حالات بالشكل المطلوب

سابعا :بالاضافة الي لنشات الإسعاف النهري التى تم تخصيص مرسى لها بكورنيش أسوان الجديد للتعامل مع الحوادث التى تقع بمجرى نهر النيل

ثامنا :محافظ أسوان وجه مدير الإسعاف بالعدالة فى التوزيع بين مختلف أنحاء المراكز والمدن

تاسعا :محافظ أسوان وجه مدير الإسعاف بضرورة وضع السيارات الجديدة في أماكن حيوية وخاصة علي الطرق السريعة بهدف التعامل الفوري مع أي حالات أو حوادث مرورية وخاصة طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى

عاشرا :محافظ أسوان وجه مدير الإسعاف الإلتزام ببرامج الصيانة الدورية والشاملة لسيارات الإسعاف بالتنسيق مع توكيلات الشركات المصنعة لها .