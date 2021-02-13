تعاويذ على جماجم الموتى واستخراج أعمال سحر ودجل مقبرة بالشرقية.. فيديو لايف

وبدأ الأهالى وشباب القرية فى الحفر بجوار المدافن وتم استخراج عدد من الأعمال السحرية، منها جماجم موتى مكتوب عليها طلاسم وأسحار ، وملابس داخلية لرجال مكتوب عليها خروف متقطعة

وأكد الشيخ خالد طعيمة، أن نوعية الأعمال المستخرجة من مدافن القرية أول مرة يشاهدها منذ بدأ المبادرة وأنه استخرج أعمال سحر أيضا تشابه أعمال سحر وجدها بالقرى المجاورة ما يؤكد أن المنطقة بها أحد الذين يقومون بأعمال السحر.

ولفت طعيمة، إلى أنه يمكن معرفة المسحورين لأن الساحر يقوم بكتابة أسماءهم بالحروف واسماء أمهاتهم وهذا يكون سهل على أهل القرية معرفة المسحور لكن الساحر لا يستطيع معرفته ولكن أهالى المنطقة يعرفونه لانه يكون مشهورا بين القرى بعمل للأسحار.

وعلق الشيخ خالد طعيمة، على أحد الأعمال التى وجدها أن جميع الأعمال التى يتم دفنها بالمدافن يكون أثرها شديد على المسحور.

وأشار طعيمة، إلى أنه يقوم بالبحث فى المدافن والاحتفاظ بالإسحار التى يجدها وفى النهاية يقوم بفك تلك الأسحار ليشعر المسحور براحة فورية حال فك السحر الموجه له.