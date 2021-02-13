تجديد حبس عاطل تم ضبطه وبحوزته 500 جرام حشيش قبل ترويجها على المتعاطين

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية ، تجديد حبس أخطر مروجى المواد المخدرة، بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، وضبط وبحوزتة 500 جرام حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة مركز منوف، وبندقية خرطوش لحماية تجارة الآثمة ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط أخطر مروجى المواد المخدرة بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وبحوزته 500 جرام حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة مركز منوف، وبندقية خرطوش لحماية تجارة الآثمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية ، يفيد من قيام "إ.ع" وشهرتة أبو فاطمة بالاتجار فى المواد المخدرة.

قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ، واللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية ، من تشكيل فريق بحث جنائي،برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف ، والرائد مصطفى البش معاون اول مباحث مركز منوف وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم ، " إ . ع " وشهرتة أبو فاطمة وبحوزتة 500 جرام حشيش ، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة مركز منوف ، وبندقية خرطوش لحماية تجارة الآثمة ، تم تحرير محضرا بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.