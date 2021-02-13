اليوم السابع
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بدء أعمال صيانة كوبرى مشاة الهندسة القديم بالمنيا

السبت، 13 فبراير 2021 02:04 م
بدء أعمال صيانة كوبرى مشاة الهندسة القديم بالمنيا أعمال رفع كفاءة كوبرى مشاة الهندسة القديم
المنيا - حسن عبد الغفار

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تفقد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، بدء أعمال رفع كفاءة كوبرى مشاة الهندسة القديم ، وذلك بعمل الصيانة اللازمة وتقوية أرضية الكوبرى الخشبية واستبدالها بأرضية صاج مجلفن، مع تدعيم الكمرات الحديد والزوايا وتعلية جوانب السور الحديدية ، وكذلك إجراء أعمال الدهانات وأعمال التجميل لمداخل الكوبرى من الجانبين ، حرصًا على حياة المواطنين ، ومنعا للأخطار .

ووجه بسرعة تنفيذ الأعمال، والالتزام بالمدة الزمنية للانتهاء منها، نظرًا لما يمثله الكوبرى من أهمية للمواطنين ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة المارة بالكوبري .

مضيفا إن أعمال الصيانة وتقوية الجوانب وأعمال الدهانات والتجميل تأتى ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة كبارى المشاة بها ، بالتنسيق مع الهيئة العامة لسكة الحديد وشركة مياه الشرب لاستلام الموقع وبدء التنقيذ.

وجدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من أعمال صيانة وتجميل ورفع كفأه كوبرى مشاة المحطة ، وتم عمل الصيانة اللازمة  .

وأضاف رئيس المدينة ، أن كوبرى مشاة الهندسة القديم جاء ضمن الكبارى المدرجة فى مرحلة التطوير ورفع الكفاءة ، وأن بدء الأعمال إنطلقت اليوم وفق الخطة الموضوعة ، بعد توفير الاعتماد المالى والذى يبلغ مبلغ 600 الف جنية ، لتنفيذ أعمال الصيانة بالكوبرى والكوبرى المقابل على ترعة الابراهيمية ، حيث سيتم رفع كفاه أرضية الكوبرى ودهان جوانبه ، وعمل خرسانات ملونة بأرضيته ، وسيتم تنفيذ اعمال الصيانة الشاملة له، وأعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءته خلال شهر ، حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنعًا للمخاطر.

 


المنيا

رئيس مركز المنيا

رفع كفاءة كوبرى مشاه الهندسة القديم

استبدال أرضية الكوبرى

صاج مجلفن

دهان كوبرى مشاة الهندسة القديم

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