بدء أعمال صيانة كوبرى مشاة الهندسة القديم بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، بدء أعمال رفع كفاءة كوبرى مشاة الهندسة القديم ، وذلك بعمل الصيانة اللازمة وتقوية أرضية الكوبرى الخشبية واستبدالها بأرضية صاج مجلفن، مع تدعيم الكمرات الحديد والزوايا وتعلية جوانب السور الحديدية ، وكذلك إجراء أعمال الدهانات وأعمال التجميل لمداخل الكوبرى من الجانبين ، حرصًا على حياة المواطنين ، ومنعا للأخطار .

ووجه بسرعة تنفيذ الأعمال، والالتزام بالمدة الزمنية للانتهاء منها، نظرًا لما يمثله الكوبرى من أهمية للمواطنين ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة المارة بالكوبري .

مضيفا إن أعمال الصيانة وتقوية الجوانب وأعمال الدهانات والتجميل تأتى ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة كبارى المشاة بها ، بالتنسيق مع الهيئة العامة لسكة الحديد وشركة مياه الشرب لاستلام الموقع وبدء التنقيذ.

وجدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من أعمال صيانة وتجميل ورفع كفأه كوبرى مشاة المحطة ، وتم عمل الصيانة اللازمة .

وأضاف رئيس المدينة ، أن كوبرى مشاة الهندسة القديم جاء ضمن الكبارى المدرجة فى مرحلة التطوير ورفع الكفاءة ، وأن بدء الأعمال إنطلقت اليوم وفق الخطة الموضوعة ، بعد توفير الاعتماد المالى والذى يبلغ مبلغ 600 الف جنية ، لتنفيذ أعمال الصيانة بالكوبرى والكوبرى المقابل على ترعة الابراهيمية ، حيث سيتم رفع كفاه أرضية الكوبرى ودهان جوانبه ، وعمل خرسانات ملونة بأرضيته ، وسيتم تنفيذ اعمال الصيانة الشاملة له، وأعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءته خلال شهر ، حفاظًا على أرواح المواطنين، ومنعًا للمخاطر.