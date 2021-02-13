المدن الجامعية بالإسكندرية تبدأ فى استقبال الطلاب الأربعاء المقبل

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الانتهاء من استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسى الثاني ، وذلك اعتباراً من يوم الاربعاء 17 فبراير الجارى .

وأكد فى بيان له اليوم، اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية اللازمة بجميع مبانى المدن الجامعية ، التى سيتم الإلتزام بها ومنها توجه الطالب أو الطالبة مباشرة لغرفته التى كان مقيم بها قبل مغادرته بدون أى اجراءات للتسكين ، ومنع الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامات الطبية ، وتجنب التواجد فى تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن ، والالتزام التام بتعليمات السلامة والاجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدى - ارتداء الكمامة - استعمال المطهرات - غسيل الايدى بصفة مستمرة) ، والتعاون مع اجهزة الإشراف والامن للاطمئنان على سلامة الطلاب بصفة دورية.