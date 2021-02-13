اليوم السابع
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الصحة ترد على رواد فيس بوك تداولوا فيديو غلق مستشفى رمد شبين فى وجة المرضى

السبت، 13 فبراير 2021 01:05 م
الصحة ترد على رواد فيس بوك تداولوا فيديو غلق مستشفى رمد شبين فى وجة المرضى الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم التواصل مع مدير مستشفى الرمد بشبين الكوم، بشأن واقعة غلق أبواب المستشفى فى وجه المرضى، وتم حل المشكلة، وتبين قيام مجموعات بمحاولة الدخول بدون إجراءات احترازية، وتم منعهم من قبل إدارة الأمن طبقا للإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة المواطنين .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المستشفى للتأكد من صحة الشكاوى من عدمه .

وكان رواد على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تداولو فيديو لمواطن يشتكى بسبب غلق أبواب مستشفى الرمد فى وجه المرضى ورفضهم استقبال الحالات.

 

 


المنوفية

وكيل صحة المنوفية

مستشفى الرمد بشبين الكوم

غلق مستشفى الرمد بشبين الكوم

رواد الفيس بوك

غلق مستشفى الرمد فى وجه المرضى

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