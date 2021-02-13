الصحة ترد على رواد فيس بوك تداولوا فيديو غلق مستشفى رمد شبين فى وجة المرضى

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم التواصل مع مدير مستشفى الرمد بشبين الكوم، بشأن واقعة غلق أبواب المستشفى فى وجه المرضى، وتم حل المشكلة، وتبين قيام مجموعات بمحاولة الدخول بدون إجراءات احترازية، وتم منعهم من قبل إدارة الأمن طبقا للإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة المواطنين .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المستشفى للتأكد من صحة الشكاوى من عدمه .

وكان رواد على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تداولو فيديو لمواطن يشتكى بسبب غلق أبواب مستشفى الرمد فى وجه المرضى ورفضهم استقبال الحالات.