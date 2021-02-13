اليوم السابع
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السبت، 13 فبراير 2021 10:54 م
خالد صلاح
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الصحة الفرنسية تسجل 199 حالة وفاة و21231 ألف إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

السبت، 13 فبراير 2021 10:00 م
الصحة الفرنسية تسجل 199 حالة وفاة و21231 ألف إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
باريس /أ ش أ/

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أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 199 حالة وفاة و21 ألفا و231 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الهيئة فى بيان أوردته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى فرنسا منذ بداية تفشى الوباء ارتفع إلى 81 ألفا و647 حالة، بينما بلغ إجمالى الإصابات المسجلة على مدى الفترة نفسها نحو 5ر3 ملايين حالة، وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" نحو 25ر2 مليون شخص.

 

 


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